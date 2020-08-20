بايرن يرعب سان جيرمان قبل نهائي الأبطال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصابت ثلاثية بايرن ميونخ الألماني في مرمى ليون الفرنسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مواطنه باريس سان جيرمان بحالة من الرعب، قبل يومين فقط من لقائهما الأحد المقبل على استاد «دا لوز» أو «النور» بلشبونة، في المباراة النهائية لدوري الأبطال. وأنهى بايرن مغامرة ليون الفرنسي وأطاح به خارج البطولة، بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف دون مقابل مساء أمس الأول على ملعب جوزيه الفالادي، بعدما قدم أداء قويا.

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