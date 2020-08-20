شكرا لقرائتكم طارق يحيى لجمهور الزمالك: ادعو من قلبكم نفوز على الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب طارق يحيى نجم الزمالك الأسبق من جمهور الفريق الأبيض الدعاء لفريقها بالفوز على الأهلى في القمة 120 في المباراة المقرر أن تجمع بين الفريقين السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري العام.

قال طارق يحيى خلال تقديمه برنامج زملكاوي على قناة الزمالك:" أتمنى أن تخرح القمة 120 بشكل مشرف يليق بالكرة المصرية وتعطى صورة محترمة لأكبر ناديين في الوطن العربي في ظل الاحتقان الذى نعانى منه في الفترة الحالية".

تابع نجم الزمالك الأسبق:" لا أحد يستطيع توقع نتائج مباريات القمة لأن لها حسابات خاصة والفوز على الأهلى في السوبر الماضى كان يمثل بطولاتان للزمالك".