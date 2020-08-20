شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الاهلى..أبو جريشة : البدلاء سر حسم القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يري على ابو جريشة نجم الاسماعيلي السابق ، أن مباراة القمة خارج جميع الحسابات والتوقعات دائما مهما كانت الاوراق فهى بطولة خاصة فى حد ذاتها.

واضاف نجم الاسماعيلي السابق فى تصريحات لبرنامج البيت الكبير, على قناة النادى الأهلي، أن البدلاء سيكون لهم دور حيوي فى حسم القمة خصوصا فى ظل عدم اكتمال اللياقة البدنية لجميع اللاعبين.

وواصل جريشة حديثه قائلا : "مواجهة القمة يتابعها العالم العربي كله ويجب الاستمتاع بها ، فهى مباريات للمتعة ولو غلب عليها القلق والخوف لن يكون لها أى تأثير كوري أو طعم".

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كميري جريشة أن مباريات القمة اختلفت كثيرا عن الروح التى كانت عليها قديما ، وأن مواجهة الاهلى والزمالك قديما كانت عبارة عن مهرجان وعيد كروي والجمهور والفنانين يحضروا المباريات والجميع يجلس بجوار بعضه بعيدا عن العصبية والشتائم ، إلا أن مباريات القمة الان يسود فيه توتر وعلى الاعصاب للجميع .

وشدد على أنه لا بد من أن تسود الروح الرياضية فى القمة دائما وعلى الجميع تقبل النتيجة مهما كانت فمهما تخسر لن يخسر الاهلى او الزمالك بثمانية اهداف مثلما حدث مع برشلونة