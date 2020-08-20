شكرا لقرائتكم الأهلى يحصل على توقيع لاعب مفاجأة "خليفة محمد صلاح" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مقرب من يوسف حسن، مهاجم المقاولون العرب الصاعد مواليد 2003 والذى يلعب حاليا مع الفريق الأول، بأنه قام بالتوقيع على عقود الانضمام إلى النادى الأهلى، وذلك لمدة 3 مواسم مقبلة، لضمه لتعزيز الخط الأمامى في الموسم الجديد بعد تألقه اللافت للنظر مع ذئاب الجبل حيث اللاعب هداف فريقه في الناشئين ليتم تصعيده إلى الفريق الأول بنادى المقاولون تحت قيادة عماد النحاس، على أن يخاطب الأهلى نظيره المقاولون خلال الفترة الجارية من أجل إنهاء الصفقة في المرحلة المقبلة.

وأوضح المصدر ذاته أن يوسف حسن وقع على عقد ممتد مع النادى الأهلى لمدة 3 مواسم مقبلة حيث سيتقاضى في السنة الأولى مليون جنيه و200 ألف جنيه على أن يزيد عقده سنويا بمقدار 200 ألف جنيه، على أن تقوم إدارة النادى الأهلى بإنهاء الصفقة مع نادى المقاولون العرب.

وكشف يوسف حسن هداف فريق 2003 بنادي المقاولون العرب، والذي تم تصعيده إلى الفريق الأول، في وقت سابق عن أول تعليق تلقاه من الجهاز الفني للفريق بعدما نجح في تسجيل أول أهدافه مع الفريق الأول، عندما تعادل للمقاولون أمام أسوان بهدف لمثله، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين في نهاية شهر يوليو الماضى على استاد عثمان أحمد عثمان، وانتهى بالتعادل الإيجابي 1/1، حيث قال:"كابتن عماد النحاس هنأني بعد الهدف وقال لي "ركز في اللي جاي"، وأحلم بالاحتراف الخارجي عبر بوابة المقاولون العرب مثل محمد صلاح، وأتمنى الإلحاق بنادي باريس سان جيرمان، أو ريال مدريد، موضحًا أنه يتمنى تكرار تجربة محمد صلاح نجم قلعة ذئاب الجبل المحترف بنادي ليفربول الإنجليزي".

كما أضاف ناشئ المقاولون متحدثًا عن مثله الأعلى قائلاً:"مثلى الأعلى محليًا عماد متعب وعالميًا كريستيانو رونالدو"، ويعد اللاعب من المواهب التي تعول عليها إدارة الذئاب الجبل ليسير على خطى الدولى المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى وتصدر يوسف حسن قائمة هدافي الفريق في دوري الجمهورية برصيد 20 هدفاً، وتم تصعيده إلى الفريق الأول بعدما رأى فيه عماد النحاس المدير الفني للمقاولون خامة مبشرة ستساهم في تدعيم فريق الذئاب خلال الدوري العام.