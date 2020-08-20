شكرا لقرائتكم حماده صدقى يختار 20 لاعباً فى معسكر مغلق لسموحة استعدادا لمباراة بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختار حماده صدقى المدير الفني لسموحة عشرين لاعباً، للانتظام فى معسكر مغلق استعدادا لمباراة بيراميدز، والمقرر إقامتها فى التاسعة من مساء الغد، على ملعب استاد الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

وجاءت قائمة سموحة كالتالي..

عمر صلاح، حسين تيمور، رجب نبيل، محمد عبد المنعم، السيد فريد، محمد كوفى، أحمد جمال، أحمد أبو الفتوح، كريم يحيى، إيدى إيمومو، محمد حليمو، فوزى الحناوى، ناصر ماهر، محمد الترهونى، حسام حسن، ديريك تسيبامبى، محمود معاذ، شريف رضا، محمد نادى ،أحمد مكى.

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أعلن عمرو اسماعيل مدير شئون اللاعبين بنادى سموحة تلقى ناديه اخطاراً من اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسه دكتور محمد سلطان يفيد سلبية مسحة كورنا للفريق بالكامل جهاز فنى وطبى وادارى ولاعبين وعاملين قبل مواجهه بيراميدز، والمقرر لها التاسعة مساء على ملعب استاد الاسكندريه فى اطار مواجهات الجوله الحادى والعشرين لمسابقه الدورى العام.

وينتظر مسئولو سموحة القرار النهائى من نظرائهم بالنادى الأهلى لتجديد إعارة ثنائى الفريق الأحمر صلاح محسن وناصر ماهر لمدة موسم بعد تألقهما بشكل كبير مع الفريق السكندرى، وأصبحا من الأعمدة الرئيسية التى يعتمد عليها حمادة صدقى المدير الفنى للفريق فى تشكيلته الأساسية.

ويعول فرج عامر، رئيس نادى سموحه ، كثيراً على تجديد إعارة الثنائى فى ظل علمه بعدم رغبة السويسرى رينيه فايلر فى عودتهما فى الموسم المقبل، إلا أن الأنباء التى ترددت خلال الفترة الماضية عن احتمالية رحيل المدرب السويسرى جعلت لجنة التخطيط تنتظر الموقف النهائى لفايلر لحسم ملف صفقات اللاعبين المعارين، خاصة أن هناك عدداً من اللاعبين تتمنى اللجنة عودتهم للقلعة الحمراء ويرفض المدير الفنى ذلك بداعى عدم الحاجة إليهم.