شكرا لقرائتكم مترجم فايلر يزور محمود متولى بعد جراحة الصليبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام الدكتور عمرو محب مترجم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بزيارة اللاعب الدولي محمود متولي مدافع الفريق الذي خضع اليوم لجراحة الرباط الصليبي التي تعرض لها في المباراة الماضية للفريق ضد أسوان بالدوري الصري الممتاز.

ويستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لخوض مباراة الزمالك في القمة 120 التي ستقام بملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة 21 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونشر عمرو محب صورة للاعب محمود متولي معلقاً عليها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " ألف سلامه عليك يا كابتن محمود. ربنا يشفيك ويعافيك وترجع أحسن من الأول".

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وأجرى محمود متولي مدافع النادي الأهلي جراحة الرباط الصليبي اليوم الخميس، وسيغادر اللاعب المستشفى غداً، الجمعة، وأجرى اللاعب الجراحة بنجاح، والتي تمت تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس اللجنة الطبية بالنادي، وفضل محمود متولي إجراء الجراحة في القاهرة لثقته فى الدكتور أحمد عبد العزيز ولعدم إهدار الوقت فى التحضير للسفر، خاصة فى ظل صعوبة الطيران بعد أزمة كورونا.

ويحتاج محمود متولي لفترة علاج تصل لـ9 أشهر وفقا للبروتوكول العالمى لعلاج الصليبي، مما يعني عودته مطلع شهر يونيو المقبل.

وحرص محمود الخطيب، رئيس النادى، على زيارة متولى للاطمئنان على حالته بعد جراحة الرباط الصليبي خلال الساعات الماضية، ورافق الخطيب فى الزيارة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، وشد الخطيب من أزر اللاعب، وتمنى له الشفاء والعودة بشكل أقوى للملاعب، مؤكدًا دعم النادى له فى هذه المحنة، وثقة الجميع فى عزيمته وقدرته على تخطى الإصابة والعودة لدعم الفريق من جديد.