شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الأهلي .. محمد حسن يرد على خناقة حازم امام وساسي في مران الابيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد محمد حسن، لاعب وسط الزمالك، على الأنباء المترددة حول الأنباء المترددة بحدوث مشاجرة بين فرجانى ساسي لاعب وسط الفريق وحازم إمام الظهير الأيمن للفريق فى تدريبات الفريق، قائلاً عبر حسابه على موقع تبادل الصور "انستجرام" :"بطلوا هرى بقى"، لينفى لاعب الزمالك حدوث أزمة بين الثنائى فى التدريبات وذلك بنشر صورة له مع ساسي وحازم إمام بجانب لاعبى الفريق مصطفى محمد ومحمد عبد الغنى والحارس محمود جنش.



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ونفى أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، الأنباء المترددة بحدوث "مشاجرة" فى مران الفريق اليوم، الخميس، قائلاً:"ما يحدث شائعات معتادة قبل القمة"، ويلتقى الزمالك مع الأهلى، بعد غد، السبت، على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الـ21 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

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كما أكد المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه مستاء تمامًا من خروج تلك الأنباء فى هذا التوقيت قبل لقاء الأهلى، وإن الفريق فى كامل تركيزه من أجل الاستعداد للمواجهة المقبلة حيث كل ما يهدف إليه الجهاز الفنى واللاعبين هو الوصول إلى أفضل معدل من اللياقة البدنية والفنية فى اللقاء القادم مع التركيز الشديد فى الاستعدادات فقط للمباراة، قائلاً:"تلك الشائعات هدفها إثارة أزمة، وتشتيت تركيز اللاعبين قبل لقاء القمة".

وخضع لاعبو الزمالك والجهاز الفنى والإدارى للفريق، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، اليوم، الخميس، استعدادا لمواجهة الأهلى، حيث يسعى الجهاز الفنى للأبيض، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على الإطمئنان على جميع عناصر الفريق الذين سيشاركون فى قمة الدورى ، وذلك بعد المباراة التى خاضها أبناء ميت عقبة أمام نادى مصر، مساء الثلاثاء، الماضى، باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة العشرين بالدورى، والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على الأهلى فى قمة الدورى المقبلة، لإرضاء جماهيره خاصة بعدما ابتعد عن المنافسة على لقب المسابقة هذا الموسم، وتبقى له المنافسة على المركز الثانى فى ظل المنافسة الشرسة على المركز الثانى لحصد بطاقة التأهل والمشاركة فى دورى أبطال إفريقيا فى النسخة المقبلة، إذ احتل الأبيض المركز الثانى برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 3 مواجهات، وسجل 25 هدفًا واستقبل 14 هدفًا، بينما يُلاحقه المقاولون العرب الذى تواجد فى المركز الثالث برصيد 37 نقطة، فيما جاء بيراميدز فى المركز الرابع بحدول الترتيب برصيد 36 نقطة، لتشتعل المنافسة بين الثلاثة فرق على حجز مقعد المركز الثانى بعدما تصدر الأهلى الترتيب بفارق واسع حيث احتل المركز الأول برصيد 56 نقطة.

واستعد الزمالك لخوض مواجهة الأهلى، بخوض 4 مباريات فى مسابقة الدورى عقب استئنافها يوم 6 أغسطس الماضى بعد فترة طويلة من التوقف الكروى بسبب جائحة كورونا، ودفع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق بـ26 لاعبًا فى المباريات الأربع التى خاضها بالبطولة قبل القمة المرتقبة، وذلك أمام أندية المصرى البورسعيدى والاتحاد السكندرى ومصر للمقاصة ونادى مصر، على الترتيب، وهم: "محمد أبو جبل ومحمود جنش فى حراسة المرمى، حازم إمام وأحمد عيد ومحمد عبد الغنى ومحمود علاء ومحمود الونش وياسين مرعى ومحمد عبد الشافى وعبد الله جمعة وحاتم محمد فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى ومحمد حسن وأحمد زيزو وإسلام جابر ومحمد عنتر ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقى ومحمد حسام بيسو ويوسف أوباما وحسام أشرف فى خط الوسط، مصطفى محمد وأسامة فيصل وكابونجو كاسونجو وعمر السعيد فى خط الهجوم".