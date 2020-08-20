شكرا لقرائتكم النصر يكتسح التعاون.. و"هاتريك" لحمدالله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قاد المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر فريقه لاكتساح مضيفه التعاون 4-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في حين استعاد الوحدة نغمة الانتصارات بفوزه على مضيفه العدالة 4-2، وفي المجمعة تعادل الفيحاء أمام ضيفه ضمك سلبياً، في المرحلة 26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله قاد المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر فريقه لاكتساح التعاون 4-1.

وشهدت المباراة أفضلية مطلقة للنصر الذي انتظر 5 دقائق فقط حتى تمكن مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله من افتتاح التسجيل بعد تلقيه تمريرة مميزة من النيجيري أحمد موسى ليحول الكرة بقدمه في شباك التعاون.

وواصل النصر هجومه وتمكن لاعبه المغربي نور الدين أمرابط من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 17 عقب تلقيه تمريرة من زميله أحمد موسى ليسدد الكرة في شباك الحارس البرازيلي كاسيو.

وفي الشوط الثاني واصل النصر هجومه ونجح مهاجمه عبدالرزاق حمدالله بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 49 بعد تلقيه تمريرة مميزة أمام المرمى من مواطنه نور الدين مرابط ليضع الكرة بسهولة في الشباك.

وعند الدقيقة 54 تمكن مهاجم التعاون هيلدون راموس من تسجيل هدف فريقه الوحيد بعدما حول عرضية زميله البرازيلي نيلدو بيترولينا بقدمه في شباك الحارس الأسترالي براند جونز.

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وعند الدقيقة 81 اختتم المغربي عبدالرزاق حمدالله أهداف النصر بتسجيله الهدف الرابع عن طريق ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 54 نقطة ليبقى في المركز الثاني وبفارق 6 نقاط مؤقتاً عن الهلال المتصدر، وبقي التعاون على رصيده السابق 32 ليبقى في المركز العاشر.

وعلى ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء استعاد الوحدة نغمة الانتصارات عقب فوزه على مضيفه العدالة 4-2.

وتقدم العدالة أولاً بهدف مبكر سجله لاعبه اليوناني سافاس عن طريق ركلة جزاء، ونجح الوحدة بقلب الطاولة بتسجيله 3 أهداف سجلها البرازيلي أنسيلمو "هدفين" عند الدقيقتين 11،51 والمالي يوسف نياكاتي عند الدقيقة 25، وسجّل مهاجم العدالة نايف هزازي الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 53، لينجح المالي يوسف نياكاتي بتسجيل الهدف الرابع للوحدة عند الدقيقة 81.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الوحدة إلى 43 ليتقدم إلى المركز الرابع، وبقي العدالة على رصيده السابق ‬20 نقطة ليبقى في المركز الأخير.

وعلى ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة واصل الفيحاء مسلسل نزيف النقاط عقب تعادله السلبي أمام ضيفه ضمك.

ولم يعرف الفيحاء طعم الانتصارات في آخر 6 مباريات ليرفع رصيده إلى 29 نقطة ليبقى في المركز 11، وارتفع رصيد ضمك إلى 25 نقطة ليبقى في المركز 15.