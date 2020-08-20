وكيل نيمار يتحدث عن انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان.. والبرعوث يلوح بالرحيل عن برشلونة بعد اجتماعه مع المدرب الجديد

أطلق فاجنر ريبيرو، وكيل أعمال البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم نادي برشلونة السابق، تصريحًا صادمًا بشأن احتمالية عودة موكله إلى صفوف نادي برشلونة، مرة أخرى.

أشارت بعض التقارير منذ قليل، عن تطورات جديدة بشأن مستقبل ليونيل ميسي مع فريقه برشلونة الإسباني، خاصة بعد تراجع مستوى النادي في السنوات الماضية.

وعقد ليونيل ميسي اجتماعًا اليوم الخميس، مع المدرب الهولندي رونالد كومان، المدير الفني الجديد للنادي الكتالوني.

ووفقًا لتقارير حسب “راديو كتالونيا”، فإن ليونيل ميسي أخبر كومان بأنه لا يرى بعين الرضى مستقبله مع النادي، وبأنه يرى نفسه خارج البارسا أكثر مما هو داخله.

Advertisements

وانتشر العديد من التقارير الصحفية الإسبانية، منذ فترة طويلة، تشير إلى رغبة نيمار في العودة مرة أخرى إلى صفوف نادي برشلونة، لعدم شعوره بالراحة في صفوف النادي الباريسي.

وقال فاجنر في تصريحات صحفية لمجلة ” veja” البرازيلية: “نيمار سعيد، وأعتقد أنه سيبقى في باريس سان جيرمان لمدة عامين آخرين على الأقل”.

وتابع: “اليوم، بلا شك، من الأسهل على ميسي الذهاب إلى باريس سان جيرمان من عودة نيمار إلى برشلونة”.

وأضاف: “يُمكننا رؤية ميسي وكريستيانو رونالدو في باريس سان جيرمان، أنا جاد في ذلك، لا يمكننا الشك في القوة الاقتصادية لـ قطر”.

واختتم: “نيمار قضى هناك وقتًا حزينًا فيه بسبب إصاباته، وفي ذلك الوقت كان مُنفتحًا على المغادرة أو العودة إلى برشلونة أو الذهاب إلى ريال مدريد، ولكن الآن هذه الأمور تغيرت”.