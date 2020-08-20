ماتيوس يحذر بايرن من الدفاع المتقدم أمام سان جرمان

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لشبونة: حذّر اللاعب التاريخي في بايرن ميونيخ الالماني لوثار ماتيوس من اعتماد فريقه السابق الدفاع المتقدّم، عندما يواجه باريس سان جرمان الفرنسي الاحد في لشبونة في نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا في كرة القدم.

فبعد تدميره برشلونة الاسباني 8-2 في ربع النهائي، عانى بايرن في بداية مباراته مع ليون الفرنسي الاربعاء قبل ان يفوز عليه بسهولة 3-صفر في نصف النهائي.

وقال قائد المنتخب الالماني السابق "عانى بايرن ضد ليون أكثر من مباراة برشلونة. إذا لعبوا هكذا الاحد، لن يفوزوا بدوري ابطال اوروبا لكرة القدم أو يرتقوا الى مستوى الفريق المرشح للتتويج".

وتابع "باريس يمتلك نوعية أفضل من برشلونة وليون، لديهم ما يكفي من اللاعبين القادرين على تمرير الكرة في المساحات الأساسية".

وكان ليون أهدر عدة فرص سانحة مطلع مباراته مع بايرن، معتمدا على تمريرات سريعة لضرب دفاع بطل المانيا في آخر ثماني سنوات.

وأهدر القائد الهولندي ممفيس ديباي أولا ثم ارتدت كرة المهاجم الكاميروني كارل توكو إيكامبي من القائم الأيسر من مسافة قريبة في أول ربع ساعة، قبل ان يحسم المهاجم سيرج غنابري الشوط بهدفين نظيفين.

وبرأسية الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي في نهاية المباراة، رفع بايرن رصيده الى 21 مباراة دون خسارة.

وتابع الفريق البافاري اداءه الهجومي القوي، مسجلا 42 هدفا في 10 مباريات أوروبية، 15 منها لليفاندوفسكي متصدر ترتيب هدافي دوري الابطال مقابل تسعة للمتألق غنابري.

مساحة للاستغلال

لكن دفاع بايرن عانى في بعض الاحيان، ما رفع مستوى الشكوك حيال ما يمكن ان يقدمه امام نجوم من طراز البرازيلي نيمار، أغلى لاعب في العالم، بطل العالم كيليان مبابي والارجنتيني انخل دي ماريا.

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واضاف ماتيوس "يملكون (بايرن) دوما النوعية في هجومهم، لكن في الخلف عليهم التمتع ببعض الاستقرار... ربما ضد باريس لن يدافعوا على خط متقدم، لان باريس سيستفيد من سرعة نيمار ومبابي".

واتفق هانزي فليك مدرب بايرن مع تحليل ماتيوس، معبّرا عن ارتياحه بعد تأهله الى النهائي "كنا محظوظين للصمود في الفترة الاولى من المباراة. يجب ان نبحث ما اذا كان علينا تنظيم الدفاع بشكل مختلف. تكمن قوّتنا العظمى بالضغط على الخصم، واعتقد اننا سننجح ضد باريس ايضا".

ويرى قلب دفاع بايرن النمسوي دافيد الابا ان ضغط فريقه يؤدي الى ارتكاب اخطاء من الفريق الخصم في منطقته، لكنه يؤدي الى بعض المخاطر "بالطبع نخوض أسلوبا يحمل معه مخاطرة كبيرة لأننا نتقدم كثيرا (في الملعب)". واضاف "لا يمكنك ان تدافع على كل كرة، سنشاهد المباراة (ضد ليون) ونقوم بتحليلاتنا".

"أقدام من الطين"

وصفت صحيفة "كيكر" المتخصصة الخميس بايرن بانه "عملاق باقدام من طين"، مشيرة الى تمريرة ضعيفة من لاعب الوسط الاسباني تياغو الكانتارا أدت الى فرصة ديباي وضعف تركيز الظهير الشاب الكندي الفونسو ديفيس الذي منح توكو إيكامبي فرصة القائم.

وارتكب يوشوا كيميش عدة هفوات بالتمركز ايضا، لكن الظهير الايمن الفرنسي بنجامان بافار سيكون بجهوزية عالية ضد باريس سان جرمان بعد تعافيه من الاصابة.

وسيعيش دفاع بايرن ميونيخ ضغطا كبيرا للتعامل مع ايقاع الباريسيين، خصوصا الابا وجيروم بواتنغ الذي خرج مصابا من مباراة ليون.

وشرح ظهير بايرن السابق الفرنسي بيكسنتي ليزارازو كيفية ايقاف زحف سان جرمان "عندما يكون مبابي هناك، يرجع الدفاع نحو عشرين مترا الى الوراء. هذا يغيّر كل شيء".

وتابع ليزارازو (50 عاما) الذي احرز ستة القاب في الدوري الالماني مع بايرن "يجب ان تعرف كيف تدافع بعمق، ولا يعرف الجميع كيفية فعل ذلك".