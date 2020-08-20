شكرا لقرائتكم خبر عن مارفيل هاريس ينضم لسلة الاتحاد السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد المحترف الأمريكى مارفيل هاريس لاعب فريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى موعد عودته من أمريكا ، للانضمام إلى فريق زعيم الثغر قبل منافسات نصف نهائي كأس مصر والتي تقام 23 أغسطس بصالة الشباب والرياضة ، على أن يخضع لمسحة كورونا مع باقى اللاعبين قبل المباراة .

ومن المقرر ان يلتقى الاتحاد مع سموحة بعد غد السبت في نصف نهائي مسابقة كأس مصر لكرة السلة .

كان فريق الاتحاد دخل في مفاوضات مع عمرو الجندى لاعب فريق كرة السلة بنادى الجزيرة، والذى لم يجدد عقده حتى الآن مع فريقه، فى ظل الأزمة المالية التي يعانى منها النادى ، وعدم التوصل إلى اتفاق يرضى الطرفيين بينه وبين إدارة ناديه .

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أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة برئاسة أحمد كامل عن مواعيد نهائيات بطولة كأس مصر رجال وسيدات ، بالإضافة إلى الملاعب المستضيفة للبطولة .

وتقام منافسات نصف نهائي الكأس رجال بين فريقى سموحة و الاتحاد وسبورتنج والأهلى يوم 23 أغسطس الجارى ، بينما تقام منافسات السيدات غدا ، بين سبورتنج وهليوبوليس، و سموحة و الجزيرة ، على أن تقام المباريات بصالة الشباب و الرياضة بأكتوبر .

وفيما يخص منافسات الدور النهائي للبطولة فيقام يوم 24 أغسطس على مستوى السيدات ، بينما تقام مباراة نهائي كأس مصر رجال يوم 25 أغسطس وتقام جميع المباريات بنفس الصالة .