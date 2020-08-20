الأهلى يحصل على توقيع لاعب مفاجأة "خليفة محمد صلاح"

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كما أضاف ناشئ المقاولون متحدثًا عن مثله الأعلى قائلاً:"مثلى الأعلى محليًا عماد متعب وعالميًا كريستيانو رونالدو"، ويعد اللاعب من المواهب التي تعول عليها إدارة الذئاب الجبل ليسير على خطى الدولى المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى وتصدر يوسف حسن قائمة هدافي الفريق في دوري الجمهورية برصيد 20 هدفاً، وتم تصعيده إلى الفريق الأول بعدما رأى فيه عماد النحاس المدير الفني للمقاولون خامة مبشرة ستساهم في تدعيم فريق الذئاب خلال الدوري العام.
فيما يستعد الأهلى حاليا لمواجهة الزمالك، بعد غد، السبت، على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الـ21 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.
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