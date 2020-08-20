شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 20/8/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الأهلي اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة والذي يستعد لمواجهة الزمالك يوم السبت المقبل في قمة بطولة الدوري العام والمقرر اقامتها على ستاد القاهرة الدولي.

جيرالدو على دكة بدلاء الأهلي أمام الزمالك واستبعاد الشيخ

يرفض الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المجازفة بالأنجولي جيرالدو في مواجهة القمة أمام الزمالك المقرر اقامتها يوم السبت المقبل رغم تماثله الى حد كبير من إصابة العضلة الخلفية التي لحقت به في مباراة أسوان الماضية، وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الأنجولي جيرالدو جاهز لدخول قائمة مباراة الزمالك، موضحاً أن حالة جيرالدو تحسّنت كثيراً من الإصابة التى تعرض لها مُشيراً إلى أن اللاعب سيشارك فى مران الغد الجماعى بنسبة كبيرة تمهيداً للانضمام لقائمة الفريق فى مباراة الزمالك.

تعرف على موعد عودة محمود متولي للأهلي بعد إجرائه جراحة الصليبي

أجرى محمود متولي مدافع النادي الأهلي جراحة الرباط الصليبي اليوم الخميس، وسيغادر اللاعب المستشفى غداً، الجمعة، وأجرى اللاعب الجراحة بنجاح، والتي تمت تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس اللجنة الطبية بالنادى، وفضل محمود متولى إجراء الجراحة في القاهرة لثقته فى الدكتور أحمد عبد العزيز ولعدم إهدار الوقت فى التحضير للسفر، خاصة فى ظل صعوبة الطيران بعد أزمة كورونا.

ويحتاج محمود متولي لفترة علاج تصل لـ9 أشهر وفقا للبروتوكول العالمى لعلاج الصليبي، مما يعني عودته مطلع شهر يونيو المقبل.

فايلر يجهز بادجى لقيادة هجوم الأهلى أمام الزمالك فى القمة

يُجهز السويسرى رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، مهاجمه السنغالي أليو بادجي ليكون مفاجأته فى مباراة القمة أمام الزمالك والمقرر إقامتها بعد غد السبت، بعدما أصبح فايلر مضطراً للاعتماد على مهاجم صريح وإعادة جونيور أجاى لمركز الجناح لمواجهة أزمة الغيابات فى هذا المركز، وذلك بعد إصابة أحمد الشيخ والأنجولى جيرالدو فى مباراة أسوان الماضية ومن قبلها إجراء حسين الشحات جراحة الفتاق، فضلاً عن انتهاء فترة إعارة رمضان صبحى من نادى هدرسفيلد الإنجليزى ورفض اللاعب الاستمراربالأهلي بشكل نهائى بجانب تراجع مستوى مروان محسن، ويرغب المدرب فى تجهيز بادجي جيداً لموقعة الزمالك لاسيما بعدما ظهر اللاعب بشكل جيد فى مباراة أسوان الأخيرة التى شارك فيها بديلا وسجل هدفاً من ثلاثية الأهلي.

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الأهلي يفتح ملف التعاقد مع مدافع جديد بعد إصابة متولي بالصليبي

أربكت إصابة محمود متولي مدافع النادي الأهلي بقطع في الرباط الصليبي الجهاز الفني ولجنة التخطيط بالنادي، خاصة وأن الاتجاه السائد داخل النادي في الفترة الأخيرة هو صرف النظر عن التعاقد مع مدافع جديد في الموسم الجديد والاكتفاء بالمجموعة الموجودة، مع إمكانية عودة محمد عبد المنعم "كامبوس" لصفوف الفريق بعد انتهاء اعارته لسموحة .

وناقشت لجنة التخطيط ملف تدعيم خط الدفاع بعد إصابة محمود متولي، والتي قد تستغرق فترة طويلة وستبعده عن مباريات الفريق هذا الموسم بالإضافة لمعظم مباريات الموسم الجديد، وبالتالي أصبح تدعيم الخط الخلفي أمر واجب لتعود الإدارة الحمراء للتفكير في الدخول بمفاوضات لضم أسامة جلال مدافع انبي، بعد تعثر ضم أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش الإنجليزي وباهر المحمدي مساك الإسماعيلي.

لجنة التخطيط للكرة بالاهلى توصى بإعادة عمار حمدى بعد انتهاء الإعارة

أوصت لجنة التخطيط في النادي الاهلي برئاسة محسن صالح بضرورة عودة عمار حمدي صانع العاب الفريق المعار لطلائع الجيش حتى نهاية الموسم، وذلك لتدعيم هجوم الفريق خاصة بعد ظهور اللاعب بمستوي لافت طوال فترة إعارته مع الطلائع ومن قبلها مع الاتحاد السكندري، ورفض مسئولو الأهلي بقاء عمار حمدي مع الفريق بداية الموسم الجاري لعدم وجود حاجة لخدماته ليتم اتخاذ قراراً بإعارته للحصول على فرصة اللعب وهو ما حدث، ونجح اللاعب في اثبات قدراته واحقيته في ارتداء القميص الأحمر، ويملك عمار حمدي العديد من العروض الخارجية والداخلية أبرزها من أندية الاتحاد السكندري وسموحة بالإضافة للطلائع الذي يرغب في تجديد إعارته، إلا أن الاتجاه الأقرب داخل النادي الأهلي حالياً هو عودة اللاعب فور انتهاء اعارته.

الأهلي يجرى مسحة طبية استعداداً لمواجهة الزمالك..صور

أجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإدارى مسحة طبية صباح اليوم عقب المران الذين أقيم على ملعب التتش استعداداً لمواجهة الزمالك فى مباراة القمة التى تقام مساء السبت المقبل، وتم إجراء المسحة صباح اليوم وفقا لبرتوكول وزارة الشباب والرياضة والذى يؤكد على إجراء مسحات طبية لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية، وخاض الاهلي مرانه صباح اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة الزمالك التي تقام مساء السبت المقبل فى إطار منافسات الجولة الـ21 في بطولة الدوري الممتاز.