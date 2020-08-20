شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم المقاولون العرب أحدث حلقات صراع الأهلي وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشعل يوسف حسن مهاجم المقاولون العرب صراع الأهلي وبيراميدز لرغبة كلاً منهما في التعاقد معه لتدعيم هجومهما في الموسم الجديد، ودخلت إدارة الأهلي وبيراميدز في مقاوضات مع إدارة ذئاب الجبل لضم اللاعب، في الوقت الذي أبدى اللاعب رغبة في أول المفاوضات باللعب للأهلي قبل أن يتراجع ويؤكد رغبته في الانتقال لبيراميدز، لتشهد الأيام الحالية حلقة جديدة فى صراع الناديين لضم اللاعبين بعد واقعة رمضان صبحى الشهيرة الذى فضل الانتقال لبيراميدز عن البقاء مع الأهلى.

وتنتظر إدارة المقاولون العرب وصول عروض رسمية من الأهلي وبيراميدز قبل تحديد وجهة اللاعب الشاب الذى لاقى اعجاب عماد النحاس المدير الفني لذئاب الجبل ولذلك قام بتصعيده للفريق الأول.

وانضم يوسف حسن، مهاجم فريق 2003 بنادى المقاولون العرب، إلى كتيبة الناشئين التى تم تصعيدها مؤخراً إلى الفريق الأول لذئاب الجبل، وذلك بعدما تم تصعيد الثنائى فضل أباظة وتايسون فى وقت سابق، بالإضافة إلى تواجد يوسف أبو هشيمة ومحمد على منذ بداية الموسم مع الفريق، ويأتى ذلك فى إطار خطة الجهاز الفنى للمقاولون العرب، بمنح الناشئين الأولوية فى الحصول على فرصة مع الفريق الأول فى ظل امتلاك المقاولون قطاع ناشئين مميز يضعه فى منافسة قوية مع الأهلى والزمالك.

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في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).