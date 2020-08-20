شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عاشور حكما لمباراة سموحه وبيراميدز والعدوي للإنتاج و إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، اسماء حكام مباريات الجمعة بالجولة 21 من بطولة الدوري الممتاز على النحو التالي:-

الانتاج الحربي وإنبي

أحمد العدوي "حكم ساحة"

مصطفى حسن "مساعد أول"

رضا جبر "مساعد ثان"

محمد الشرقاوي "حكم رابع"

عمرو الشناوي "حكم فيديو"

سعيد حمزة "مساعد فيديو"

أسوان والمقاولون

محمود ناجي"حكم ساحة"

أيمن العقاد "مساعد أول"

خالد السيد"مساعد ثان"

أشرف مسعد"حكم رابع"

محمد سلامة"حكم فيديو" الانتاج الحربي وإنبيأحمد العدوي "حكم ساحة"مصطفى حسن "مساعد أول"رضا جبر "مساعد ثان"محمد الشرقاوي "حكم رابع"عمرو الشناوي "حكم فيديو"سعيد حمزة "مساعد فيديو"أسوان والمقاولونمحمود ناجي"حكم ساحة"أيمن العقاد "مساعد أول"خالد السيد"مساعد ثان"أشرف مسعد"حكم رابع"محمد سلامة"حكم فيديو" مبروك نبيل"مساعد فيديو" سموحة وبيراميدز محمود عاشور"حكم ساحة"

هاني خيري "مساعد أول"

رجب محمد"مساعد ثان"

عباس حسين"حكم رابع"

محمود البنا"حكم فيديو"

أحمد حمدي"مساعد فيديو" كما أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أحمد أسماء طاقم التحكيم الكرواتي المكلف بإدارة مباراة الزمالك والأهلي المقرر اقامتها في التاسعة من مساء السبت المقبل بستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة 21 لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي: Advertisements حكم ساحة: ايڤان بيبك مساعد أول: جوران پاتاكي مساعد ثان: ايڤيكا مودريتش حكم رابع: فران يوڤيتش حكم فيديو: جوران جابريلو حكم فيديو مساعد: توميسلاڤ پيتروڤيتش كما كلفت لجنة الحكام الكابتن جمال صدقي بمهمة مراقب الحكام في المباراة.

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