شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد الأهلي.. أغلى 10 لاعبين في القمة يتصدرهم التونسي ساسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتصدر التونسي فرجاني ساسي قائمة أغلى 10 لاعبين في قائمة الزمالك ضد الأهلي المرتقبة والتي ستقام التاسعة مساء السبت ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

اشتعلت أجواء القمة 120 في الدوري المصري الممتاز التي ستجمع الزمالك ضد الأهلي في المباراة المقرر اقامتها السبت المقبل قبل انطلاقها بأيام بسبب تباين حالة الفريقين ففي الوقت الذي ينعم فيه أبناء مدرسة الفن والهندسة بجاهزية كل اللاعبين من نجوم القلعة البيضاء، يعاني المارد الأحمر من غيابات بالجملة بسبب الإصابة أو رحيل البعض.

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في كافة أنحاء مصر صوب ملعب استاد القاهرة مساء السبت القادم لمتابعة المباراة المرتقبة بين قطبي الكرة المصري الأهلي ضد الزمالك في المواجهة التي تحمل الكثير للفريقين خاصة وأن كل طرف يسعى الى تحقيق مصالحه التي تنتظرها الجماهير بفارغ الصبر.

وتكمن أهمية المباراة في كونها أقوى ديربي عربي أفريقي تاريخياً والذي دائماً ما يحفل بأحداث مثيرة ومواجهات أكثر من رائعة بين اللاعبين في أرضية الملعب ما يجعل حالة الشغف تصل لدى الجماهير الى اقصى درجات الجنون خاصة وأن مصر والوطن العربي يكون منقسم بين مؤيد للشياطين الحمر وعاشق لمدرسة الفن والهندسة.