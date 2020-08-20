شكرا لقرائتكم خبر عن القيعى ينتقد حكم القمة : اغتال الأهلي أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى على اختيار الكرواتي إيفان بيبك حكمًا لمباراة القمة 120 بين المارد الأحمر والزمالك في المباراة التي ستجمع الفريقين السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري، و قال القيعى في تصريحات لقناة الأهلى:" فى لقاء الموسم الماضي أمام بيراميدز حدث اغتيال لحق الأهلي في هذه المباراة، فنفس الحكم تجاهل احتساب ركلتي جزاء للأهلي، ووقتها حدث اعتراض وهمية".

تابع القيعى :" اتحاد الكرة لا يعلن عن الحكم بشكل مباشر ويقوم بالإعلان عنه فى وسائل الإعلام من أجل الإعتراض ثم الإعلان عن حكم أخر وذلك يسبب الريبة لماذا هذه الحيّل ؟ لماذا هذه بالونات الاختبار ؟ لماذا يتم تكرار الآمر بنفس الآلية بنفس الأسلوب".

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أحمد أسماء طاقم التحكيم الكرواتي المكلف بإدارة مباراة الزمالك والأهلي المقرر اقامتها في التاسعة من مساء السبت المقبل بستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة 21 لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي: حكم ساحة: ايڤان بيبك مساعد أول: جوران پاتاكي مساعد ثان: ايڤيكا مودريتش Advertisements حكم رابع: فران يوڤيتش حكم فيديو: جوران جابريلو حكم فيديو مساعد: توميسلاڤ پيتروڤيتش كما كلفت لجنة الحكام الكابتن جمال صدقي بمهمة مراقب الحكام في المباراة.

وانتقد مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى الأندية التي تطالب بإلغاء الدوري قائلا:" ليس من مصلحة الأندية المصرية المشاركة في البطولة الأفريقية والعربية إلغاء الدوري وهل من المعقول أن تذهب لملاقاة أندية المغرب دون جاهزية أو إستعدادا وهذا غير مقبول لكى تخرج الأنديىة من من أزمتها وتطربق الدنيا".