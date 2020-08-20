شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة الأهلى و الزمالك في أخر جولات المرحلة الثانية من دورى مرتبط اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أقيمت على مدار اليوم الخميس ، مواجهات قوية فى إطار الجولة الأخيرة بالمرحلة الثانية من دورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد مواليد 2000.

وشهدت المجموعة الأولى فوز كلا من ،طلائع الجيش على الأهلى 25/24و سبورتنج على جزيرة الورد 26 /21 و البنك الأهلى على الحوار 28/25 و الاوليمبى مع الزهور 10/0.

أما على صعيد المجموعة الثانية ، ففاز كلا من ، الطيران على الزمالك 22/21 و هليوبوليس على الفيوم 19/ 12 و الجزيرةعلى حدائق الأهرام 31/29 .

ليتأهل الى دور قبل النهائي الجيش اول المجموعة الأولى و الأهلى ثان المجموعة و الزمالك اول المجموع الثانية و الطيران ثان المجموعة ، ليواجه الاهلى نظيره الطيران لتحديد المركزين الثالث و الرابع و طلائع الجيش مع الزمالك لتحديد المركزين الأول و الثانى .

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وأخطر مسئولو اتحاد اليد، برئاسة هشام نصر، الأندية بالتعميم على اللاعبين بعدم استخدام غرف خلع الملابس أثناء استئناف المنافسات والالتزام بالحضور إلى المباريات بملابس اللعب بشكل مباشر كاجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعطى اتحاد كرة اليد، برئاسة المهندس هشام نصر، أحقية لأطباء الأندية والمرافقين باستبعاد أى لاعب مشتبه فى إصابته بفيروس كورونا قبل المباراة حال عودة النشاط دون اعتراض الأندية على ذلك، كما طلب مسئولو اتحاد كرة اليد من الأندية والهيئات التابعة للاتحاد بضرورة اعتماد الاختبارات الطبية والمسحات قبل انطلاق المنافسات من كل ناد وهيئة، يأتى ذلك فى ظل حرص الاتحاد على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية للحماية من انتشار الفيروس.

كما حدد مسئولو اتحاد كرة اليد، برئاسة هشام نصر، 20 فردا كحد أقصى مرافقا لكل ناد فى المباريات، وذلك لتطبيق التباعد الاجتماعى لحماية اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية وأسرة اللعبة من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد