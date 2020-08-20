شكرا لقرائتكم خبر عن وصول طاقم حكام قمة الزمالك و الأهلي صباح الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل طاقم الحكام الكرواتي الذى يدير قمة الزمالك و الأهلي ، فى الخامسة صباح غدا الجمعه لإدارة لقاء القمة المقرر له التاسعة مساء السبت فى الجولة الـ21 لبطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2020 ، وسيكون فى إستقبالهم مسئولو العلاقات العامة بالجبلاية.

كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن طاقم الحكام الكرواتي الذى سيدير قمة الزمالك و الأهلي فى التاسعة مساء السبت المقبل فى الجولة الـ21 للدوري خضعوا لتحليل PCR الذى يوضح وجود فيروس كورونا من عدمه و تم إرسال نسخة منه إلى اتحاد الكرة.

أضاف مسئولو الجبلاية أنه كان من بين الشروط لإختيار حكام القمة هو أن يخضع الطاقم بالكامل لتحليل PCR .

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أحمد أسماء طاقم التحكيم الكرواتي المكلف بإدارة مباراة الزمالك والأهلي المقرر اقامتها في التاسعة من مساء السبت المقبل بستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة 21 لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي:

حكم ساحة: ايڤان بيبك

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مساعد أول: جوران پاتاكي

مساعد ثان: ايڤيكا مودريتش

حكم رابع: فران يوڤيتش

حكم فيديو: جوران جابريلو

حكم فيديو مساعد: توميسلاڤ پيتروڤيتش

كما كلفت لجنة الحكام الكابتن جمال صدقي بمهمة مراقب الحكام في المباراة.