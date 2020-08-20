شكرا لقرائتكم خبر عن قبل القمة.. تعرف على تاريخ الحكم الكرواتى وعدد إنذاراته وسجله فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب جماهير الأهلى والزمالك مباراة القمة المرتقبة بين قطبى الكرة المصرية، والمقرر إقامتها فى التاسعة من مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من منافسات الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، حيث يسعى كل فريق لتحقيق فوزًا معنويًا يُرضى جماهيره خاصة بعدما تصدر الأحمر جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 56 نقطة، فيما جاء الأبيض فى المركز الثانى بجدول الترتيب برصيد 39 نقطة، ومن بين عوامل الإثارة فى مباريات القمة يأتى حكم المباراة فى المقام الأول الذى يحظى باهتمام الجماهير وذلك بعدما أعلن اتحاد الكرة المصرى عن أسماء حكم القمة حيث سيتولى الحكم الكرواتى إيفان بيبك مهمة إدارة المباراة ويعاونه كمساعد أول جوران باتاكى، ومساعد ثان إيفيكا مودريتش، والحكم الرابع هو فران يوڤيتش، فيما سيكون حكم الفيديو جوران جابريلو، وحكم فيديو مساعد هو توميسلاڤ بيتروڤيتش، ويستعرض ”الخليج 365” تاريخ الحكم الكرواتى فى التقرير التالى..

يبلغ الكرواتى إيفان بيبك، 43 عاما حيث إنه من مواليد 30 مايو 1977، وحصل على الشارة الدولية من الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا عام 2003، وكان أول ظهور له تحكيميًا فى الدورى الكرواتى يوم 5 من أغسطس 2006.

تولى إيفان بيبك تحكيم 33 مباراة فى مختلف البطولات موسم 2019 – 2020، بواقع 20 مباراة فى الدورى الكرواتى و4 مباريات فى الدورى السعودى ومباراتين فى كأس مصر ومباراتين فى الدورى الاوروبى ومباراتين فى تصفيات الدورى الأوروبى ومباراتين فى كأس كرواتيا ومباراة فى التصفيات الأوروبية، وإجمالا أشهر الكارت الأصفر هذا الموسم 157 مرة والطرد 10 مرات بعد الحصول على إنذارين والطرد المباشر مرة واحدة واحتسب 11 ركلة جزاء، بواقع 5 ركلات فى الدورى الكرواتى و4 فى الدورى السعودى وضربة جزاء واحدة فى كأس الملك السعودى.

وإجمالا أدار الحكم الكرواتى إيفان بيبك، 362 مباراة بمختلف البطولات وأشهر الكارت الأصفر 1672 والطرد بعد إنذارين 73 مرة والطرد المباشر 32 مرة واحتسب 124 ضربة جزاء.

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- مشوار إيفان بيبك مع الأهلى فى الدورى المصرى

لم يبتعد الكرواتى إيفان بيبك عن الأهلى والدورى المصرى حيث سبق له وتولى إدارة مباراتين فى الدورى الممتاز كان طرفهما الأهلى، حيث كان أول ظهور له فى الدورى بين الأهلى والزمالك موسم 2007 – 2008، وفاز فيها الأحمر بهدف دون رد، وشهدت القمة إشهاره للإنذار 8 مرات كان من نصيب لاعبى الأحمر 3 إنذارات فيما تلقى لاعبى الأبيض 5 إنذرات، ولم يطرد أى لاعب أو يحتسب ركلات جزاء.

فيما كانت المباراة الثانية بين الأهلى وبيراميدز وانتهت فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز الموسم الماضى، وانتهت بهزيمة الأهلى بهدف دون رد، وأشهر خلالها الكرت الأصفر 8 مرات كان من نصيب لاعبى الأحمر 5 إنذارات بينما حصل لاعبى بيراميدز على 3 إنذارات ولم يطرد أى لاعب أو يحتسب أى ضربة جزاء.