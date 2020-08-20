تقرير.. هل يجوز للاعبي الزمالك ايقاف القمة بسبب خاتم سليمان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

طالب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك لاعبي الفريق بإيقاف مباراة القمة المنتظرة السبت المقبل إذا ارتدى وليد سليمان جناح الأهلي الفريق خاتمًا أثناء التواجد داخل أرض الملعب.

وقال مرتضى منصور في جلسة عقدها مع لاعبي الزمالك خلال مران الأربعاء: "إذا رأيتم وليد سليمان يرتدي خاتمه أوقفوا المباراة، من الناحية القانونية هذا الأمر ممنوع، ومن الناحية السحرية كل مصدر قوته هنا (وأشار إلى إصبعه البنصر)."

لكن هل يستطيع لاعبو الزمالك الاعتراض على ارتداء لاعب الأهلي لخاتم أثناء المباراة؟ هذا ما نحاول أن نرصده في السطورة القادمة.

بالطبع مناقشة الأمر ستكون من منظور قانون كرة القدم الذي ذكره رئيس الزمالك في النصف الأول من تصريحه، وليس الجانب الأخر غير الرياضي الذي تحدث بشأنه.

يقول قانون كرة القدم في نسخة 2019-2020، التي يتم العمل بها في الوقت الحالي، في الباب الرابع الخاص بأدوات اللاعبين، مادة 1: "اللاعب لا يجب أن يستخدم أداة أو يرتدي أي شيء يمثل خطورة."

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ويواصل القانون الشرح: "جميع أصناف المجوهرات (العقود، الخواتم، الأساور، الأقراط، الأربطة الجلدية، الأربطة المطاطية، إلخ) ممنوعة ويجب إزالتها، ولا يسمح باستخدام الشريط اللاصق لتغطية المجوهرات".

يجب فحص اللاعبين قبل بدء المباراة والبدلاء قبل دخولهم ميدان اللعب. إذا كان اللاعب يرتدي أو يستخدم أدوات أو مجوهرات غير مصرح بها/خطرة، فيجب على الحكم أن يأمر اللاعب بما يلي:

• إزالة العنصر

• ترك ميدان اللعب عند التوقف التالي إذا كان اللاعب غير قادر أو غير راغب في الامتثال.

يجب إنذار اللاعب الذي يرفض الامتثال أو يرتدي هذا الشيء مرة أخرى.

وبناء على تلك المادة، فلم يوضح القانون إن كان للمنافس الحق في الاعتراض، إنما طالب الحكم بالتحقق من مخالفة أي لاعب داخل أرض الملاعب للقانون؛ ليكون هو الشخص المسؤول عن مدى مطابقة عناصر أرض الملعب لاشتراطات السلامة المطلوبة.

لكن من جانب أخر يعد ارتداء اللاعب لأي مجوهرات مخالفة يجب على الحكم منعها أثناء تواجد اللاعبين داخل أرض الملعب.