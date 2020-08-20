وكيل لاعبين: انتقال ميسي لباريس أسهل من عودة نيمار لبرشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد فاجنر ريبيرو، وكيل أعمال نيمار نجم باريس سان جيرمان، أن اللاعب البرازيلي لن يعود مرة أخرى لصفوف برشلونة.

وقال ريبيرو، في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الكاتالونية، إنه من الأسهل أن يلعب ميسي لباريس سان جيرمان، عن عودة نيمار لبرشلونة مرة أخرى.

وأكمل: "حين كان نيمار يعاني من الإصابة، كان لديه وقتها استعداد للعودة إلى برشلونة أو الانتقال إلى ريال مدريد، ولكن ليس الآن، نيمار سعيد الآن في باريس".

Advertisements

وأضاف وكيل نيمار: "يعيش في مدينة الأضواء، حيث مكان يرغب أي شخص في السفر إليه، ويستمتع بالطعام في باريس، ويعيش في منزل رائع، ويلعب في واحد من أفضل الأندية في العالم، حيث يملك كل شيء يحلم به".

واختتم: "نيمار سيبقى في باريس على الأقل عامين إضافيين، ولن يرحل عن سان جيرمان".

وتأهل باريس سان جيرمان لنهائي دوري الأبطال للمرة الأولى في التاريخ، حيث يواجه بايرن ميونيخ يوم الأحد المقبل.