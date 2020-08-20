"يرى مستقبله خارج برشلونة".. ميسي يخبر كومان برغبته في الرحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

اجتمع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، مع المدير الفني الجديد للفريق الكالتالوني كومان، لبحث مستقبله مع الفريق.

ووفقا لراديو كاتالونيا، شرح كومان خلال اجتماعه مع ميسي مشروعه المستقبلي لبرشلونة، فيما قال ميسي للمدرب إنه لا يرى مستقبلا واضحا في برشلونة، معربا عن استيائه من الأوضاع داخل النادي بعد الهزيمة الكبيرة أمام بايرن 8-2.

وأشار راديو كالتالونيا إلى أن ما حدث يدفع ميسي لأن يكون خارج النادي الموسم المقبل.

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ورغم رغبة ميسي في الرحيل عن برشلونة، إلا أنه يدرك صعوبة الرحيل عن الفريق نظرا للشروط الموجودة في التعاقد.

وأكد راديو كاتالونيا أن ميسي مازال لديه عقد ساري المفعول، ولا يريد نادي برشلونة التعقيب أو اتخاذ قرار بشأن اجتماع ميسي وكومان.

ولم ينجح برشلونة في الفوز بأي بطولة هذا الموسم، بعد خسارتي الدوري والكأس، قبل الخسارة المذلة ووداع دوري الأبطال من الدور ربع النهائي أمام بايرن ميونيخ.