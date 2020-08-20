استفتاء كاف.. الحضري ينافس على لقب حارس القرن الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
نشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" استفتاءً عبر حسابه الرسمي على تويتر حول أفضل حارس مرمى في القرن الفائت.
وظهر الحارس المصري المعتزل عصام الحضري في الاستفتاء ضمن أربعة حراس تألقوا في الملاعب الإفريقي خلال القرن الماضي.
وعلى الرغم من تألق وسطوع عصام الحضري في القرن الـ21 إلا أن كاف وضعه في استفتاء الأفضل ضمن القرن الـ20.
وتوج عصام الحضري بكأس الأمم الإفريقية ثلاث مرات في 2006 و2008 و2010 فضلاً عن أدواره المؤثرة مع النادي الأهلي في البطولات القارية التي اكتسحها الفريق الأحمر في فترة المدرب مانويل جوزيه.
وظهر المغربي بادو الزاكي في قائمة أفضل حراس القرن الـ20 في إفريقيا، في منافسة مع أنطوان بيل حارس مرمى الكاميرون، وجروبيلر حارس مرمى زيمبابوي.
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