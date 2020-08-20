أمير مرتضى ينفي حدوث مشاجرة في معسكر الزمالك قبل قمة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

نفى أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالزمالك ما تردد حول وجود أزمات داخل معسكر الزمالك استعداداً لمباراة القمة ضد الأهلي السبت المقبل في الدوري المصري.

وفي تصريحات صحفية قال أمير مرتضى :"لا توجد أي خلافات أو أزمات في صفوف الفريق في الفترة الأخيرة مثلما تردد".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى وجود مشاجرة بين فرجاني ساسي وحازم إمام داخل معسكر الزمالك قبل مواجهة الأهلي.

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وأضاف نجل رئيس الزمالك :"هناك تكرار لاختلاق وقائع غير صحيحة هدفها ضرب استقرار الفريق قبل مباراة القمة وهو الأمر الذي بات متكرراً في الأونة الأخيرة".

وأتم أمير مرتضى :"اللاعبون في أعلى درجات التركيز والجاهزية لمواجهة الأهلي، وكذلك الجهاز الفني، وهدفنا الفوز لإسعاد جماهير الزمالك".

ويبتعد الزمالك عن القمة بفارق 20 نقطة بإضافة النقاط الثلاث التي يتم خصمها بنهاية الموسم، وبدونها يصبح الفارق 17 نقطة مع الأهلي المتصدر قبل 14 جولة من النهاية.