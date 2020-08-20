الهلال يسقط أمام الأهلي بثنائية في الدوري السعودي

فاز فريق أهلي جدة على نظيره الهلال بثنائية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة 26 للدوري السعودي.

تقدم فريق الأهلي مبكراً عن الدقيقة

5 عبر لاعبه عمر السومة، قبل أن يدرك الهلال التعادل عبر لاعبه علي هادي في الدقيقة 62.وتمكن الأهلي عبر عبد الفتاح عسيري من تسجيل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 74 لتنتهي المباراة بفوز هام للأهلي على الهلال متصدر منافسات الدوري السعودي.بتلك النتيجة تجمد رصيد الهلال عند النقطة 60 في صدارة الترتيب، فيما ارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 46 محتلاً الترتيب الثالث.