فاز فريق أهلي جدة على نظيره الهلال بثنائية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة 26 للدوري السعودي.
تقدم فريق الأهلي مبكراً عن الدقيقة
وتمكن الأهلي عبر عبد الفتاح عسيري من تسجيل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 74 لتنتهي المباراة بفوز هام للأهلي على الهلال متصدر منافسات الدوري السعودي.
بتلك النتيجة تجمد رصيد الهلال عند النقطة 60 في صدارة الترتيب، فيما ارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 46 محتلاً الترتيب الثالث.
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يسقط أمام الأهلي بثنائية في الدوري السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.