ميسي يعلن رحيله عن برشلونة ويُخطر كومان بقراره

أجرى الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد لفريق برشلونة الإسباني، اليوم الخميس اجتماعاً مع الأرجنتيني ميسي نجم الفريق الكتالوني، لتوضيح خطته المستقبلية مع الفريق بداية من الموسم المقبل.

وكشفت تقارير كتالونية، تفاصيل الإجتماع، موضحة إعلان ميسي خلاله وبشكل رسمي رغبته في الرحيل عن برشلونة وخوض تجربة احترافية جديدة، مع إخطاره لكومان بصفة شخصية لهذا القرار الجديد والتأكيد على عدم وجود مساهمة جديدة

بإمكانه تقديمها إلى فريقه، بالرغم من نية كومان في الاعتماد على ميسي مع برشلونة.وواصلت، أن ميسي قد يطالب إدارة برشلونة بالتسهيل في إجراءات رحيله وعدم تقديم أي مبالغات مادية تجاه العروض المقدمة ، مكتفياً بالمسيرة التي قدمها مع البارسا.كان جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني، قد تواصل الساعات الماضية مع والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لإقناع نجله بالبقاء في صفوف الفريق الكتالوني.ورفضت إدارة برشلونة بقيادة جوسيب بارتوميو، التعليق على القرار أو حسم أي أمر بشأن مستقبل ميسي مع الفريق بعد إعلان رغبته في الرحيل، خاصة وأن عقده ينتهي بختام الموسم المقبل ويتضمن شرطاً جزائياً بقيمة 700 مليون يورو.ومن المنتظر أن تُجرى إدارة برشلونة تغييرات كثيرة في فريق الكرة الموسم المقبل، مع إعادة النظر في تواجد بعض اللاعبين أصحاب المعدلات العمرية المرتفعة في ظل تدني المستوى الفني.