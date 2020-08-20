الأهلي يتقدم على الهلال بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق الأهلي على نظيره الهلال، بهدف دون رد، خلال الشوط الأول من المباراة الجارية بينهما الآن، في إطار منافسات الجولة 26 للدوري السعودي.

جاء الهدف عبر اللاعب عمر السومة، مبكراً عند الدقيقة 5 من بداية المباراة.

ويتصدر الهلال المنافسات حتى الآن برصيد 60 نقطة من

25 مباراة خاضها الفريق، بينما يحتل الأهلي الترتيب الثالث برصيد 43 نقطة.ويمثل الهلال كل من "عبدالله المعيوف في حراسة المرمى ، ياسر الشهراني ، جانج هيون سوو ، محمد جحفلي ، مدالله العليان ، جوستافو كويلار ، محمد إبراهيم كنو ، اندري كاريلو ، سيباستيان جيوفينكو ، سالم الدوسري ، بافيتيمبي جوميز".فيما يخوض الأهلي اللقاء بكلاً من "محمد العويس في حراسة المرمى، عبدالله حسون ، محمد خبراني ، محمد عبد الحكيم ، لوكاس ليما ، محمد المجحد ، علي حسن الأسمري ، ساريتش ، عبد الرحمن عبدالله ، عمر السومة ، عبد الفتاح عسيري ".