رئيس الزمالك يعلن عرض رسم بياني لفرع 6 أكتوبر عبر قناة النادي

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه سيتم عرض رسم بياني لفرع النادي في 6 أكتوبر عبر شاشة قناة الزمالك خلال ٤٨ ساعة. وتمنى مرتضى منصور فوز فريق الكرة الأول بالنادي فى لقاء القمة أمام الأهلي السبت المقبل. ​واختتم منصور بتوجيه التهنئة للأعضاء بمناسبة العام الهجري الجديد.

كان أمير مرتضي منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، قد نفى حدوث أي أزمات داخل صفوف الفريق خلال الساعات الأخيرة قبل لقاء القمة أمام الأهلي المقررة إقامته يوم السبت المقبل بالدوري الممتاز.



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