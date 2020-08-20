النصر يقسو على التعاون برباعية في الدوري السعودي

حقق فريق النصر فوزاً عريضاً على نظيره التعاون برباعية مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة 26 للدوري السعودي.

افتتح عبد الرزاق حمدالله أول أهداف المباراة عند الدقيقة 5، قبل أن يضاعف

نور الدين أمرابط النتيجة عند الدقيقة 17، وينتهى الشوط الأول بتقدم النصر بثنائية نظيفة.وفي شوط اللقاء الثاني، واصل النصر تفوقه في المباراة عبر عبد الرزاق الذي زار الشباك مجدداً عند الدقيقة 49 ، وعاود مجدداً للمرة الثالثة التسجيل موقعاً على الهدف الرابع للنصر عند الدقيقة 81.فيما أحرز هدف النصر الوحيد اللاعب هيلدون عند الدقيقة 54.بذلك الفوز ارتفع رصيد النصر إلى النقطة 54 في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد التعاون عند النقطة 32 في المركز العاشر.