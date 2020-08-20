حقق فريق النصر فوزاً عريضاً على نظيره التعاون برباعية مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة 26 للدوري السعودي.
افتتح عبد الرزاق حمدالله أول أهداف المباراة عند الدقيقة 5، قبل أن يضاعف
وفي شوط اللقاء الثاني، واصل النصر تفوقه في المباراة عبر عبد الرزاق الذي زار الشباك مجدداً عند الدقيقة 49 ، وعاود مجدداً للمرة الثالثة التسجيل موقعاً على الهدف الرابع للنصر عند الدقيقة 81.
فيما أحرز هدف النصر الوحيد اللاعب هيلدون عند الدقيقة 54.
بذلك الفوز ارتفع رصيد النصر إلى النقطة 54 في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد التعاون عند النقطة 32 في المركز العاشر.
كانت هذه تفاصيل خبر النصر يقسو على التعاون برباعية في الدوري السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.