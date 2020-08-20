مرتضى منصور يكشف موعد افتتاح صالة الكاراتيه والتايكوندو والجودو

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن افتتاح صالة الكاراتيه والتايكوندو والجودو بالنادي يوم الجمعة بعد المقبل.

ووصف منصور الافتتاح بأنه سيكون الأكبر بين الأندية المصرية.

وشدد مرتضى منصور خلال كلمته للأعضاء مساء اليوم على الالتزام بالإجراءات الاحترازية ولبس الكمامة للحفاظ على صحة الجميع.

على صعيد آخر نفى أمير مرتضي منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك حدوث أي أزمات داخل صفوف الفريق خلال الساعات الأخيرة قبل لقاء القمة أمام الأهلي المقررة إقامته يوم السبت المقبل بالدوري الممتاز. الأندية المصرية.وشدد مرتضى منصور خلال كلمته للأعضاء مساء اليوم على الالتزام بالإجراءات الاحترازية ولبس الكمامة للحفاظ على صحة الجميع.على صعيد آخر نفى أمير مرتضي منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك حدوث أي أزمات داخل صفوف الفريق خلال الساعات الأخيرة قبل لقاء القمة أمام الأهلي المقررة إقامته يوم السبت المقبل بالدوري الممتاز.

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