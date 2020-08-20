لعب النجم الهولندي “رونالد كومان” بين صفوف نادي برشلونة الاسباني فى الفترة من عام 1989 حتي عام 1994، واستطاع التتويج مع الفريق بعدة بطولات منها الدوري الاسباني 4 مرات، وكأس اسبانيا مرة واحدة، وكأس السوبر الاسباني 3 مرات، وعلى الصعيد الأوروبي تُوج عام 1992 بلقب دوري أبطال أوروبا ولقب السوبر الأوروبي، وفى هذا السياق نستعرض معكم فيديو أهداف رونالد كومان مع برشلونة.

وصل عدد مشاركات كومان مع برشلونة فى الدوري الاسباني الى 192 مباراة، سجل خلالها 67 هدفاً، وأصبح عضوًا في “فريق الأحلام”، خلال أول موسم له مع الفريق، حيث فاز برشلونة ببطولة كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على ريال مدريد 2-0 في المباراة النهائية. جنبا إلى جنب مع لاعبين مثل خريستو ستويشكوف وروماريو، بيب جوارديولا ومايكل لاودروب.

وسجل كومان 15 هدفاً فى 45 مباراة مع برشلونة بمختلف المسابقات الأوروبية، وأصبح أول لاعب يسجل في مباراتين نهائيتين على التوالي من المسابقات الأوروبية المختلفة، بعد أن سجل الهدف الوحيد في برشلونة ضد مانشستر يونايتد في نهائي كأس الكؤوس الأوروبية 1991، وكان كومان هداف برصيد ثمانية أهداف في دوري أبطال أوروبا (1993-94).

وبعد ست سنوات وأكثر من 200 مباراة مع برشلونة، غادر كومان كاتالونيا للعودة إلى هولندا في عام 1995، للانضمام الى فينورد، وأنهى كومان مسيرته بتسجيل 193 هدفا في الدوري الهولندي من 533 مباراة (قبل دانيال باساريلا الذي سجل 182 هدفا في 556 مباراة) خلال مسيرته، أكثر من أي مدافع آخر في تاريخ كرة القدم.

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واتجه بعد ذلك كومان الى مجال التدريب، حيث أشرف على تدريب كل من ايفرتون وساوثامبتون فى انجلترا، وخاض تجربة قصيرة في اسبانيا مع فالنسيا أشرف خلالها على الفريق في 34 مباراة محققاً 11 فوز و9 تعادلات و14 هزيمة، كما توج معهم بكأس ملك اسبانيا عام 2008.

وفى عام 2020 وقع كومان على عقد يمتد حتى 30 يونيو 2022 لتدريب برشلونة خلفاً لكيكي سيتين، بعد أن فسخ عقده مع المنتخب الهولندي الذي كان يستعد لنهائيات كأس الأمم الأوروبية صيف 2021.

إليكم فيديو أهداف رونالد كومان مع برشلونة

وإليكم افضل 10 أهداف لكومان مع برشلونة

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