كومان يستهدف ضم فينالدوم لـ”برشلونة”

يستهدف مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان، التعاقد مع لاعب خط وسط ليفربول، الهولندي جورجينيو فينالدوم، لتدعيم صفوف الفريق الكتالوني، كأولى صفقات برشلونة في الميركاتو الصيفي 2020.

وأوضحت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن كومان طلب من جورجينيو فينالدوم عدم توقيع عقد جديد مع فريقه ليفربول، حيث ينتهي عقده في صيف 2021، ولم يصل حتى الآن لاتفاق مع إدارة الريدز.

ويستعد كومان لدفع برشلونة لتقديم عرض للتعاقد مع فينالدون، بعدما دربه في المنتخب الهولندي، وتألق فينالدوم تحت قيادة مدرب برشلونة الجديد مع الطواحين الهولندية، وأصبح هداف المنتخب الهولندي قبل رحيل كومان برصيد 10 أهداف.

وانتقل فينالدوم لصفوف ليفربول عام 2016، قادما من نيوكاسل يونايتد مقابل 25 مليون جنيه استرليني، وحصد معهم لقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا بالإضافة للسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وشارك اللاعب صاحب ال29 عاما في 186 مباراة رفقة ليفربول، سجل خلالها 19 هدفا، لعل أشهرهم ثنائيته التاريخية في شباك برشلونة، التي أطاحت بالفريق الإسباني على ملعب آنفيلد رود في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

..