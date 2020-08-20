ليفربول يفتتح الدوري الإنجليزي بمواجهة بطل دوري الدرجة الأولى

يفتتح فريق ليفربول، حامل اللقب، منافسات موسم 2020-2021 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليغ) بمواجهة فريق ليدز يونايتد، بطل دوري البطولة الإنجليزية (الدرجة الأولى) على ملعب أنفيلد يوم 12 سبتمبر/أيلول المقبل.
كما يستضيف مانشستر سيتي فريق أستون فيلا، ويحل مانشستر يونايتد ضيفا على بيرنلي.
ومع ذلك، لن تقام المباراتان خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية وسيتم تحديد موعد لاحق لهما لأن فريقا مانشستر (مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد) لعبا بالأدوار النهائية في بطولتي الدوري الأوروبي ودوري الأبطال في أغسطس/آب الجاري.
ويوم 14 سبتمبر/أيلول يلعب تشلسي مع وولفرهامبتون، وكانا قد أنهيا منافسات البطولتين الأوروبيتين، حيث يحل تشلسي ضيفا على برايتون، يلتقي وولفرهامبتون مع مضيفه شيفيلد يونايتد.
المصدر: DW
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