الكشف عن مواعيد استئناف تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021

قررت الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم، الأربعاء، استئناف تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، في شهر نوفمبر المقبل، ومرحلة مجموعات تصفيات كأس العالم قطر 2022، في مايو 2021.

المنتخبات المشاركة على موعد مع برنامج مكثف اعتباراً، من نوفمبر 2020 وحتى نوفمبر 2021، في السباق حول حجز المقاعد المتاحة لنهائيات البطولتين.

بالنسبة لكأس أمم أفريقيا 2021، والتي ستقام في الكاميرون، تستأنف التصفيات خلال الفترة، من 9 إلى 17 نوفمبر 2020، بإقامة مباريات الجولتين الثالثة والرابعة لمرحلة المجموعات، فيما تقام الجولتين، قبل الأخيرة والأخيرة، في الفترة من 22 إلى 30 مارس 2021.

ويمكن للمنتخبات المشاركة، إجراء لقاءات ودية خلال الفترة الممتدة، من 5 الى 13 أكتوبر 2021.

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أما فيما يخص مونديال قطر 2022، يتنافس 40 منتخباً على البطاقات الخمس المؤهلة للنهائيات، وستنطلق التصفيات، في الفترة ما بين 31 مايو و15 يونيو 2021، بإقامة مباريات الجولتين الأولى والثانية لمرحلة المجموعات.

وتقام الجولتان الثالثة والرابعة، في الفترة من 30 أغسطس وحتى 7 سبتمبر، فيما تم تحديد الفترة، من 4 إلى 12 أكتوبر 2021، لمباريات الجولتين الخامسة والسادسة.

وستقام المباريات الفاصلة (ذهابا وإيابا) في الفترة، ما بين 8 إلى 16 نوفمبر 2021.

المصدر: وكالات