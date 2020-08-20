رياضة | بعد رحيل شريف إكرامي.. تخطيط الأهلي توصى بالتعاقد مع حارس جديد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد رحيل شريف إكرامي.. تخطيط الأهلي توصى بالتعاقد مع حارس جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوصت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح بضرورة التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية بعد رحيل شريف إكرامي.

لجنة التخطيط بالنادي الأهلي توصى بضم حارس مميز

ورفعت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، طلبها إلى مجلس الإدارة، بضرورة تدعيم مركز حراسة المرمى، بعد رحيل شريف اكرامي رسمياً، عقب انتهاء عقده مع الفريق الأحمر.

Advertisements

وأكدت اللجنة أنه حال غياب محمد الشناوى الحارس الأساسي سواء بداعي الإيقاف أو الإصابة سيواجه الفريق أزمة كبيرة، خاصة في ظل عدم مشاركة علي لطفي ومصطفي شوبير بشكل مستمر كما أن الأخير يفتقد خبرة المباريات الرسمية بعد تصعيده مؤخراً.

من جانبه يتابع مسؤولو النادي الأهلي، بطولة الدوري المصري، للبحث عن أفضل العناصر على مستوى الحراسة قبل الاستقرار عن أسم يتم ضمه خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.