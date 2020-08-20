رياضة | تعليق مثير.. نجم الزمالك في طريقه إلى الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تعليق مثير.. نجم الزمالك في طريقه إلى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أحمد حسن قائد الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن اقتراب مسؤولي النادي الأحمر، من حسم صفقة انتقال محمد ابراهيم لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

كشف أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، موقف الأهلى من ضم محمد إبراهيم، لاعب مصر المقاصة، خلال الميركاتو الصيفى المقبل.

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وقال حسن في برنامجه "ملعب الصقر" المذاع على "راديو مصر" إن الأهلى يفكر بجدية فى التعاقد مع محمد إبراهيم لاعب وسط مصر المقاصة.

وأوضح قائد منتخب مصر السابق، أن محمد إبراهيم قد يكون صفقة الأهلى المقبلة، بالرغم من انتماؤه إلى نادى الزمالك، ولكن الفريق الأحمر فى احتياج للاعب، والمفاوضات قد تتم بشكل رسمى خلال الفترة المقبلة.

وأتم الصقر أن لجنة التخطيط بالنادي بالأهلى تراقب محمد إبراهيم، لاسيما بعد رحيل رمضان صبحى إلى صفوف بيراميدز.