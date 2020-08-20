رياضة | فايلر يستقر على لاعب مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يستقر على لاعب مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الدفع بأحمد فتحي لاعب الفريق أمام الزمالك، في قمة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

جاء تفكير فايلر في الاعتماد على أحمد فتحي، بسبب قوة الجبهة اليسري للزمالك التى يقودها المغربي أشرف بن شرقي مع محمد عبد الشافي.

ومن المقرر أن يحدد فايلر ذلك في تدريبات الفريق، خلال الأيام المقبلة، ولكن كل المؤشرات تؤكد وجود أحمد فتحي أساسيًا أمام الزمالك.