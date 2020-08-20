رياضة | بتعليمات كومان.. نجم ليفربول يقترب من برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بتعليمات كومان.. نجم ليفربول يقترب من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي برشلونة تعاقدة مع الهولندي رونالد كومان لخلافة كيكي سيتين المُقال، بعد كارثة خروج الفريق أمام بايرن ميونيخ الألماني بثمانية أهداف مقابل هدفين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقاً لصحيفة " التلغراف " فإن المدرب الهولندي يخطط لصناعه خط وسط نادي الموسم المقبل مكون من لاعبي منتخب الطواحين.

ومن جهته تواصل كومان مع فينالدوم لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، من أجل عدم تجديد تعاقده رفقه الريدز للانضمام إلى البلوغرانا الموسم المقبل.

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وينتهي عقد اللاعب الهولندي في أنفيلد، بنهاية صيف 2021، مما سوف يكون له الحرية في الانتقال إلى أي نادٍ دون اللجوء إلى إدارة ليفربول.

ويسعي كومان إلى اللعب بخط وسط مكون من " فينالدوم ، فرانك دي يونج ، دوني فان دي بيك " وهو خط وسط هولندي خالص.

يذكر أن تقارير صحفية إسبانية قد أكدت أن كونان طالب أيضًا بضرورة التعاقد مع دوني فان دي بيك لاعب أياكس الهولندي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.