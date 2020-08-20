رياضة | ميسي يُبلغ برشلونة بقراره النهائي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ميسي يُبلغ برشلونة بقراره النهائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة اجتماعًا مع المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد للفريق الكتالوني صباح اليوم الأربعاء.

وأشارت تقارير حسب إذاعة "راديو كتالونيا" الإسبانية، إن ليونيل ميسي اخر رونالد كومان بأنه يرى مستقبله خارج برشلونة في السنوات المقبلة.

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وأوضحت تلك التقارير، إن ميسي لديه رغبة في الرحيل عن البارسا هذا الصيف، حيث أنه لا يعيش أجواء جيدة مع النادي خاصة في ظل وجود إدارة جوسيب ماريا بارتوميو.

ويرى مسئولو البارسا، بأن ميسي لن يرحل عن الفريق قبل نهاية عقده في صيف موسم 2021 القادم.

يذكر أن برشلونة تعرض لهزيمة ثقيلة أمام بايرن ميونخ بنتيجة 8-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب النور في لشبونة، ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.