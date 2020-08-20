رياضة | النصر يفوز على سيراميكا ويواجه الشرقية ومنتخب السويس وديا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر النصر يفوز على سيراميكا ويواجه الشرقية ومنتخب السويس وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق النصر علي فريق سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جرت بين الفريقين علي ملعب النصر ضمن الاستعدادات لاستئناف مسابقة دوري القسم الثاني يوم 20 سبتمبر المقبل .

جاءت المباراة قوية بين الفريقين وانتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي وكان النصر اقرب من التسجيل في بداية اللقاء عندما منعت العارضة رأسية محمود السيد من إحراز الهدف الاول .

وفي الشوط الثاني قدم النصر مستوي جيد وتمكن يوسف مجدي عبد الغني من تسجيل الهدف الاول بعد تمريرة رائعة من بابا ابراهيم وتابعه جودة ايمن بتسجيل الهدف الثاني من تمريرة من الجهة اليمني من معتصم شيكا واحرز احمد مجدي كهرباء الهدف الثالث قبل نهاية المباراة .

من جانبه قال سيد عبد المدير الفني للنصر أنه سعيد بالاداء والمستوي الفني الذي ظهر به اللاعبين علي مدار المباراتين أمام البنك الاهلي وسيراميكا وان البداية بعد التوقف جاءت مبشرة قبل خوض مباريات الدوري .

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وقال عبد أنه استفاد من مباراتي سيراميكا والبنك بشكل كبير وتجربة جميع اللاعبين مشددا علي أنه نجح في بناء فريق جديد للنصر قادر علي المنافسة في المواسم. القادم. من أجل العودة للدوري الممتاز .

وأشاد عيد بأداء بعض اللاعبين خاصة يوسف مجدي وان أداءه بدأ يتطور بشكل كبير و اجاد في مركز راس الحربة واحرز ثلاثة أهداف في مباراتين بالإضافة إلي عصام سعد حارس المرمي صاحب الخبرات الكبيرة ومحمود حسونة في وسط الملعب و أسامه الليبي وجوده ايمن وحسام اشرف جوكر الفريق إضافة إلي الناشئ ادهم الذي يسير في خطي ثابته نحو إثبات وجوده .

و يخوض النصر مباراتين وديتين أمام الشرقية يوم الاربعاء القادم ومنتخب السويس يوم الخميس إضافة إلي بتروجيت يوم 31 اغسطس .