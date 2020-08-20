رياضة | أياكس يُقدم عرضا رسميا لضم نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أياكس يُقدم عرضا رسميا لضم نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدي نادي أياكس أمستردام الهولندي رغبة قوية في التعاقد مع المهاجم الاوروغوياني لويس سواريز لاعب فريق برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقاً لصحيفة " توتو ميركاتو " فإن العملاق الهولندي قد أرسل عرضة الاول إلي البلوغرانا من أجل التعاقد مع سواريز.

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وأشارت الصحيفة أن عرض النادي الهولندي عبارة عن 15 مليون يورو، وعقد يمتد لمدة عامين للاعب .

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة قد يوافق على بيع سواريز خلال الصيف الجاري، في حال وصول عرض يتراوح بين 25-30 مليون يورو.

يذكر أن بارتوميو رئيس النادي الكتالوني قد أعلن مسبقاً عن رغبته في التخلص من عدد كبير من اللاعبين، من أجل بناء مشروع جديد للنادي تحت قيادة الهولندي رونالد كومان.