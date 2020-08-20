رياضة | قرار مفاجئ في الأهلي بشأن مركز حراسة المرمي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار مفاجئ في الأهلي بشأن مركز حراسة المرمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ النادي الأهلي في الساعات القليلة الماضية في البحث عن حارس مرمى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويريد الأهلي التعاقد مع حارس مرمى مميز في الصيف الحالي لتدعيم مركز حراسة المرمى بداية من الموسم المقبل عقب رحيل شريف إكرامي بشكل رسمي عن الفريق لينضم إلى صفوف نادي بيراميدز.

وجاء تفكير الأهلي في التعاقد مع حارس مرمى بناءا على طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء الذي أكد إلى إدارة النادي أنه في حاجة إلى حارس مميز هذا الصيف.

وأكد فايلر إلى إدارة النادي أنه غير مقتنع بقدرات علي لطفي ومن الممكن أن يقوم ببيعه في نهاية الموسم الجاري إذا تمكن الأحمر من التعاقد مع حارس مرمى جديد ومميز.