رياضة | ليدز يونايتد يزف بشرى سارة لجماهير بشأن بيلسا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ليدز يونايتد يزف بشرى سارة لجماهير بشأن بيلسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أنغوس كينير الرئيس التنفيدذي لنادي ليدز يونايتد الإنجليزي، بأن مارسيلو بيلسا المدير الفني للفريق والذي قاده للتأهل للدوري الإنجليزي الممتاز، قريب من تجديد تعاقده مع النادي خلال الفترة المقبلة.

وانتهى عقد بيلسا السابق والذي كان لمدة عامين بعد الصعود للأضواء.

وبعد إخفاقه في ملحق الترقي العام الماضي صعد ليدز يونايتد مباشرة لدوري الأضواء بعد الفوز بلقب الدرجة الثانية هذا العام.

ولم يسبق لبيلسا البقاء لأكثر من عامين مع ناد لكن كينير قال إن المدرب البالغ من العمر 64 عاماً يستعد بالفعل لأول موسم لليدز في الأضواء بعد غياب 16 عاماً. Advertisements

وأضاف رئيس ليدز لشبكة سكاي: "أنتظر فقط اللحظة المناسبة للحصول على توقيعه على عقد التجديد، أعلم أن الجماهير تشعر بالقلق وأنا كذلك لكني لا أرى سبباً لذلك".

وتابع: "مارسيلو يركز في التدريبات.. والمسألة تتعلق فقط باللحظة المناسبة للتوقيع".

واختتم: "نتحدث يومياً، كل الكلام يدور حول استعدادات الموسم الجديد أكثر من مسألة العقد".