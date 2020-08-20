رياضة | إصابة مهاجم نابولي الجديد بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إصابة مهاجم نابولي الجديد بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم اليوم الخميس إصابة مهاجمه أندريا بيتانيا بفيروس كورونا المستجد.

وانضم بيتانيا من نادي سبال إلى نابولي في يناير الماضي، وتم إعارته على الفور إلى سبال حتى نهاية الموسم المنقضي.

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وكان بيتانيا يستعد للمشاركة في فترة إعداد نابولي للموسم الجديد لكن الفحوص الطبية أظهرت إصابته بالعدوى.

وقال نابولي في بيان: "جاءت نتائج فحوص كورونا التي خضع لها أندريا بيتانيا عقب إصابة شقيقه، إيجابية.

وأضاف: "بيتانيا لم تظهر عليه أعراض، وقد بدأ فترة العزل وبعد ذلك سينضم للفريق إذا جاءت نتيجة اختباره سلبية".