رياضة | جزار بطاقات ملونة وأدار 3 مباريات للكرة المصرية.. حقائق وأرقام عن "إيفان الرهيب" حكم لقاء الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر جزار بطاقات ملونة وأدار 3 مباريات للكرة المصرية.. حقائق وأرقام عن "إيفان الرهيب" حكم لقاء الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تعيين طاقم حكام كرواتي لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

واختارت لجنة الحكام بالإتحاد المصري لكرة القدم طاقم حكام كرواتي بقيادة الحكم الدولي "إيفان بيبيك" لإدارة مباراة القمة 120 بين الأهلي والزمالك ويعاونه كل من (جوران باتاكي "مساعد أول" – ايفيكا مودريتش "مساعد ثان" – فران يوفيتش "حكم رابع" – جوران جابريلو "حكم فيديو" - توميسلاف بيتروفيتش "مساعد حكم فيديو").

من هو إيفان بيبيك حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك؟

إيفان بيبيك حكم كرواتي من مواليد 30 مايو لعام 1977 يبلغ عمره 43 عامًا،

الكرواتي "بيبيك" حصل على الشارة الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 2003، وأدار أولي مبارياته في الدوري الكرواتي الممتاز في 5 أغسطس لعام 2006 وجمعت فريقي سلافين بيلوبو، وإن كيه زغرب وانتهت بفوز الأخير 1/0.

بعيدا عن التحكيم يعمل إيفان بيبيك رجل اقتصاد، ويتقن التحدث باللغتين، الإنجليزية، والإيطالية بالإضافة إلى لغته الأم "الكرواتية".

اختير الحكم الكرواتي ضمن القائمة الأولية للحكام المشاركين في بطولة كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا إلا أنه تم استبعاده لاحقاً.

أدار خلال مشواره التحكيمي العديد من المباريات في البطولات الكبري مثل دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وبطولات العالم للشباب وتصفيات المونديال ودوري الأمم الأوروبية، بالإضافة للدوري الكرواتي وبعض المباريات بالدوريات العربية مثل الدوري السعودي والدوري المصري.

أرقام الحكم الكرواتي خلال مسيرته التحكيمية:

وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" الشهير أدار الحكم الكرواتي إيفان بيبيك 362 مباراة في مختلف البطولات، أشهر 1672 بطاقة صفراء، بينما أشهر البطاقة الحمراء مباشرة 22 مرة، والبطاقة الحمراء بعد انذارين 73 مرة، واحتسب 124 ركلة جزاء في مشواره التحكيمي.

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أدار بيبيك 191 مباراة في الدوري الكرواتي الممتاز، اشهر 888 بطاقة صفراء، و17 بطاقة حمراء بشكل مباشر، و38 بطاقة حمراء بعد انذارين، واحتسب 70 ركلة جزاء.

بينما أدار الحكم الكرواتي خلال مشواره التحكيمي 12 مباراة فقط في بطولة دوري أبطال أوروبا، اشهر البطاقة الصفراء 52 مرة، والبطاقة الحمراء 8 مرات (2 مباشرة – 6 غير مباشرة)، واحتسب 8 ركلات جزاء.

أدار صاحب الـ43 عامًا، 33 مباراة في الموسم الحالي 2019 – 2020، أخرج البطاقة الصفراء 157 مرة، وأشهر البطاقة الحمراء بشكل مباشر مرة وحيدة، بينما أشهر البطاقة الحمراء 10 مرات بعد الإنذارين، واحتسب 11 ركلة جزاء.

سبق وأدار "بيبيك" 17 مباراة بالدوري السعودي للمحترفين، أخرج 87 بطاقة صفراء، و4 بطاقات حمراء بشكل مباشر، بينما ادار 4 مباريات بكأس خادم الحرمين الشريفين، وأشهر الكارت الأصفر 17 مرة واحتسب ركلتين جزاء.

ماذا يفعل المصريين مع صافرة "إيفان بيبيك"؟

الحكم الكرواتي أدار 3 مباريات سابقة في مصر، الأولي جمعت الأهلي مع الزمالك بالجولة الخامسة بالدوري الممتاز موسم 2007 / 2008، وفاز المارد الأحمر بهدف دون مقابل سجله محمد أبوتريكة.

أما المباراة الثانية جمعت الأهلي مع بيراميدز بالجولة الخامسة والعشرين من الدوري الممتاز بالموسم الماضي وفاز الفريق السماوي بهدف دون رد سجله النجم البرازيلي كينو.

بينما أدارة "بيبيك" مباراة لمنتخب مصر للشباب ضد نظيره منتخب بارجواي في مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا والتي اقيمت على الأراضي المصرية، وخسر الفراعنة الصغار بهدفين مقابل هدف.

سر لقب "إيفان الرهيب" للحكم الكرواتي:

أطلقت جماهير فنربخشة التركي وبعض الصحف التركية لقب "إيفان الرهيب" على الحكم الكرواتي إيفان بيبيك بعد ادارته مباراة الفريق ضد سبورتنج براجا في اياب الدور الثاني من بطولة الدوري الأوروبي لعام 2016، وذلك بعدما اخرج البطاقة الحمراء لـ3 لاعبين من الفريق التركي وتسبب في خسارته 4/1.

وجاء هذا اللقب الذي منحته وسائل الإعلام التركية للحكم الكرواتي نسبة لـ"إيفان الرهيب" الذي حكم روسيا في الفترة من 1530 وحتي 1584 وعرف عنه انه يستخدم العنف والقسوة لقمع الثورات التي حدثت ضده.