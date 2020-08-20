رياضة | مفاجأة.. باريس سان جيرمان يسعي للتعاقد مع ميسي ورونالدو معًا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. باريس سان جيرمان يسعي للتعاقد مع ميسي ورونالدو معًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي سيكون على موعد مع ميركاتو تاريخي في صيف عام 2020، حيث تشير التقارير الصحفية إى تخطيط الفريق الباريسي لضم ميسي ورونالدو سويًا.

ووفقاً لموقع " دون بالون " فإن ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي يسعي إلى التعاقد مع الثنائي " ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني ، وكرستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي " .

وأشار الموقع أن النادي الفرنسي يترقب اخر تطورات مستقبل النجم الأرجنتيني مع البلوغرانا خاصة بعد الازمه الأخيرة التي ضربت النادي الإسباني عقب الخروج المزل امام بايرن ميونيخ الألماني في دوري الأبطال.

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وأوضح الموقع أن في حال عدم تتويج الفريق العاصمي لبطولة دوري ابطال اوروبا الاحد المقبل أمام بارين ميونيخ، سوف يبذل ناصر الخليفي كامل طاقتة لصناعة هجوم مكون من " نيمار جونيور ، كليان مبابي ، كرستيانو رونالدو " ومن خلفهم البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ومن جهه أخري يعيش النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أجواء غير سارة في تورينو، حيث يرغب صاروخ ماديرا في مغادرة السيدة العجوز خاصة بعد الخروج من دور السته عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام ليون الفرنسي، وهو ما دفع النادي الإيطالي إلى التفكير في بيع اللاعب مقابل 70 مليون يورو.

يذكر أن عقد ميسي ينتهي رفقه برشلونة في صيف عام 2021، وهو ما أثار كثير من الجدل حول رحيلة الموسم المقبل عن النادي الكتالوني بشكل مجاني.