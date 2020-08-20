رياضة | الكشف عن حقيقة رحيل لاعبين جدد من الأهلي إلى بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن حقيقة رحيل لاعبين جدد من الأهلي إلى بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة النادي الأهلي، الشائعات التي تناولت رحيل بعض لاعبي الفريق الأول لصفوف بيراميدز، خلال الموسم القادم.

وخرج الإعلامي كريم رمزي، في برنامجه "Be On Time" عبر قناة "بي إن سبورتس" بالأمس، أن بعض لاعبي الأهلي وقعوا لبيراميدز، على الرغم من سريان عقودهم.

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كما خص رمزي بالامس، المهاجم محمد شريف، لاعب الأهلي المعار لصفوف نادي إنبي، حيث قال أن اللاعب وقع بشكل رسمي مع بيراميدز.

وأكد المصدر عدم قيام أي لاعب بالأهلي بالتواصل مع بيراميدز، كما شدد على عدم وجود أي شروط جزائية في عقود اللاعبين الحالية.

ويستعد الأهلي لمباراة القمة أمام الزمالك يوم السبت القادم، في إطار لقاءات الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.