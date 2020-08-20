شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلق على تفاوض بيراميدز مع مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ما ردده أحد مقدمي البرامج التليفزيونية على إحدى الشاشات الفضائية عن اهتمام نادي بيراميدز بالتفاوض مع مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، وضمه لصفوف الفريق.

وقال «منصور»، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»: «مصطفى محمد ليس للبيع وسبق أن تلقينا عرضًا خارجيًا بـ٣ ملايين يورو، ورفضنا التفريط في اللاعب من أجل البطولة الأفريقية».

وأكد رئيس الزمالك أن مصطفى متعاقد مع الفريق رسميًا، ولا توجد أي مفاوضات بينه وبين بيراميدز وأن كل ما تردد في هذا الشأن عار تمامًا من الصحة وعلاقتنا بإدارة بيراميدز تقوم على الاحترام وسلوك الطرق الشرعية دائمًا.

وطالب مرتضى وسائل الإعلام بتحري الدقة حتى لا يفقدوا مصداقيتهم أمام الجمهور، موكدًا أن من ردد هذه الشائعة يبحث عن الشهرة على حساب الزمالك، خصوصًا بعد انعدام فرص مشاهدته تمامًا.