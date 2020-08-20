شكرا لقرائتكم خبر عن سانتوس يتوقع استمرار تألق رونالدو حتى هذا العُمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توقع مدرب منتخب البرتغال، فرناندو سانتوس، أنه سيكون بمقدور النجم كريستيانو رونالدو، اللعب بمستوى مرتفع حتى 39 عامًا، في الظروف الطبيعية.

وفي مقابلة مع صحيفة آبولا، قال سانتوس «مع بعض التعديلات على مستوى التدريبات، سيكون بإمكان رونالدو التألق حتى سن 39 عامًا».

وسيعلن سانتوس يوم 24 أغسطس الجاري، قائمة اللاعبين الذين سيخوضون مواجهتي كرواتيا والسويد في سبتمبرالمقبل، بمناسبة دوري الأمم الأوروبية.

وفي هذا الصدد، أشار إلى أن البرتغال لم تخض أي مواجهة منذ 10 أشهر لعدة أسباب، من بينهما وباء كورونا، وأنهم كان من المفترض أن يخوضوا خلال تلك الفترة، 10 مباريات.